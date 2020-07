Evangelische Kirchengemeinde :  Junges Gesicht für die Jugend in Alpen

Junges Gesicht für die Jugend in Alpen

Alpen Susanne Böhme ist als Jugendleiterin der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen Nachfolgerin von Thomas Haß. Er wird im August feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Die 23-Jährige beginnt eine Ausbildung zur Diakonin.

Als der Diakon, Seelsorger und Erzieher Thomas Haß einiger Zeit angekündigt hatte, zum 31. Juli in den Ruhestand zu wechseln, war die Sorge innerhalb der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen zunächst groß, eine geeignete Nachfolge hinzukriegen. Mit der 23-jährigen Sozialpädagogin Susanne Böhme hat sich dann doch recht schnell eine so junge wie engagierte Fachkraft gefunden. Um ihr genügend Zeit für die Einarbeitung durch ihren langjährigen Vorgänger zu geben, durfte die junge Frau aus Kevelaer ihren Dienst bereits am 1. Juni antreten.