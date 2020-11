Brauchtum in Rheinberg : Kinder zeigten ihre Laternen auf dem Wochenmarkt

Rheinberg Weil die Martinsumzüge alle der Pandemie zum Opfer gefallen sind, haben die Macher des Ossenberger Marktes, Kindern angeboten, ihre Laternen zu zeigen. Die haben das Angebot dankbar angenommen.

Mehr als 100 Kinder kamen am vergangenen Samstag auf den Ossenberger Wochenmarkt, um stolz ihre Laternen zu präsentieren. Da in der Region alle Martinsumzüge dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind, organisierten die Marktmacher kurzerhand die Aktion „Zeig uns deine Laterne“. Solvay Chemicals spendierte jedem Kind mit Laterne einen Weckmann. „Wir waren restlos begeistert von solch liebevoll gebastelten Laternen“, sagte Marktleiter Carsten Kämmerer. Seine Kollegin Franziska Heuvel vom Honigstand ergänzte, dass Eltern und Kinder sehr dankbar gewesen seien, dass ihnen trotz der Corona-Krise doch noch die Möglichkeit gegeben worden sei, ihre Laternen zu präsentieren.

Auch in dieser Woche bis 15. November dürfen die Kinder ihre Laternen in der Öffentlichkeit zeigen. Dann nämlich, wenn die Ossenberger ihre Fenster mit Laternen und Lichterketten schmücken, um die Aktion „Ossenberg leuchtet“ zu unterstützen. Dabei können Kinder und Eltern am Abend mit den Laternen durchs Dorf ziehen und Martinslieder singen. Hierzu sind alle Ossenberger Haushalte eingeladen.

Wegen der Corona-Pandemie war der Ossenberger Martinimarkt, der am 7. November stattfinden sollte, schon Ende Juli abgesagt worden. Auch der Martinszug mit dem Martinsspiel und der Mantelteilung auf dem Schlosshof finden nicht statt. Trotzdem hat der Heimatverein Herrlichkeit wie in jedem Jahr die Lichterketten auf dem Dorfplatz aufgehängt, die bis Anfang Februar den Platz festlich beleuchten und so die Vorfreude auf die Advents- und die Weihnachtszeit wecken sollen, die diesmal so ganz anders sein werden als gewohnt.