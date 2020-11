Kommunalpolitik in Alpen : CDU wirft der FDP Politik mit der Brechstange vor

Kommunalpolitik in Alpen

CDU-Fraktionschef Sascha Buchholz: „Die inhaltliche Zussammenarbeit mit FDP scheint auch in Zukunft bedauerlicherweise ausgeschlossen.“ Foto: CDU

Alpen Union weist in Sachen RVR-Austritt den „Wortbruch“-Vorwurf der Liberalen vehement zurück und bekräftigt gleichzeitig ihr Bekenntnis zur niederrheinischen Identität.

Der Konter hat nicht lange auf sich warten lassen. Und er fällt heftig aus. Die FDP hatte der CDU in der Causa RVR-Austritt „Wortbruch“ vorgeworfen. Die reagiert prompt: „Verwirren statt aufklären“ stehe offenbar weiter im Mittelpunkt der politischen Arbeit der Liberalen unter Federführung von Partei- und Fraktionschef Thomas Hommen, sagt Sascha Buchholz, neuer Mann an der Spitze der CDU -Fraktion.

Dabei verschweige die FDP „die wahren Gründe“, die die CDU zur Ablehnung des FDP-Vorstoßes geführt hätten, den Kreistag per Resolution aufzufordern, den Austritt aus dem Regionalverband Ruhr (RVR) zu forcieren. Die habe er in der konstituierenden Sitzung des Rates ausführlich dargestellt. Der Antrag sei abgelehnt worden, „weil es keinen Anspruch gegenüber dem RVR gibt, aus diesem auszutreten“, so Bucholz weiter.