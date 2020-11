Brauchtum in Alpen : „Sonnenburg“-Kinder in Menzelen brachten Licht  in den Alltag

„Sonnenburg“-Kinder in Menzelen brachten Licht in den Alltag

Alpen Statt St. Martin: Die Kinder des Ganztages an der Wilhelm-Koppers-Grundschule zogen mit Bollerwagen durch die Straßen des Dorfes, um Herzenswärme zu schenken.

Menzelen St. Martin – mal anders. Kinder und Erzieherinnen des Ganztags „Sonnenburg“ machten sich in diesen Pandemie-Tagen auf den Weg durch Menzelen und gestalteten in der Betreuung an der Wilhelm-Koppers-Schule eine „Licht bringende“ Aktion. Erzieherin Astrid Schilling erläutert ihre Idee und die Umsetzung im Rahmen der Ferienbetreuung.

„Rückblickend wird wohl keiner sagen, dass 2020 sein Jahr war. Es ist schon seltsam, was gerade passiert und manchmal fühlt man sich wie in einem Film – einem schlechten! So unwirklich erscheint uns dann dieses Virus – und leider doch so real.