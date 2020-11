Fundsache in Rheinberg : 112 Gramm Gold bleiben in der Familie

Rheinberg Schrotthändler Achmed Lahib entdeckte im Altmetall einen goldenen Ringe und weiteren Schmuck im Wert von fast 6000 Euro. Er fand das Paar, dem er die Fundstücke zurück gab. Es hatte sie bei der Wohnungsauflösung übersehen.

Ob verzinkte Gartenzäune, Bremsscheiben, Dachrinnen oder Kupferkabel: Die Liste der Altmetalle, die tagtäglich auf dem Schrottplatz der Brüder Achmed Lahib und Khalil Lahib landen, ist lang. In der vergangenen Woche kam ein Wertstoff hinzu, der nicht ganz so alltäglich ist. „Eigentlich wollte ich den Schrott sortieren und nachsehen, ob eventuell auch Messing dabei ist“, erzählt Achmed Ellahib, der mit seinem Bruder seit Februar den Schrotthandel an der Xantener Straße betreibt. Doch dann erblickte sein geschultes Auge etwas ganz Anderes.

Was also tun? Mit kriminalistischem Spürsinn kam er auf seine Spur. „Unser Gelände wird von Videokameras überwacht“, so Lahib. Er habe sich also alle Aufnahmen des fraglichen Zeitraums angesehen und auf einer davon immerhin das Fahrzeug der beiden erkannt, erzählt Khalil Lahib. Damit bat er die Redaktion der Rheinischen Post um Hilfe. Nach dem Aufruf in der Ausgabe „Bote für Stadt und Land“ am vergangenen Freitag fanden sich die Eigentümer.