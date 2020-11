Kommunalpolitik in Alpen : FDP in Alpen wirft der CDU Wortbruch beim RVR-Austritt vor

FDP in Alpen wirft der CDU Wortbruch beim RVR-Austritt vor

Kommunalpolitik in Alpen

Alpen Die Alpener FDP bliebt auch zu Beginn der Ratsperiode streitbar. Sie attackiert die CDU und wirft ihr vor, sich nicht an ihr eigenes Wahlprogramm zu halten.

Nach der Wahl ist vor der Wahl. Die Alpener Liberalen halten unmittelbar nach der konstituierenden Sitzung des Rates an ihrer streitbaren Linie fest und werfen der CDU „fulminanten Wortbruch“ vor. Gemeint ist die Ablehnung der Mehrheitsfraktion, den FDP -Antrag zu unterstützen, mit einer Resolution den Kreis Wesel aufzufordern, den Regionalverband Ruhr (RVR) zu verlassen.

Das sei vor der Kommunalwahl im September gemeinsames Anliegen von CDU und FDP gewesen, so FDP-Fraktionschef Thomas Hommen. Die Position, sich nach Möglichkeit aus dem RVR zu verabschieden, hat der Chef-Liberale „im Wahlprogramm der CDU auf Seite 14“ gefunden. Dort habe die Alpener Christunion dargelegt, dass sie das Ziel verfolge, sich für den Ausstieg aus der Planungshoheit des RVR einzusetzen. Das, so Hommen weiter, sei wohl „doch nicht ganz so ernst gemeint“ gewesen. Das habe sich nun kurz nach der Wahl gezeigt.