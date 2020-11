Brauchtum in Alpen : Veenze Kräje steigen digital in die Bütt

Immer schön mit Maske und auf Abstand: Der Elferrat der Veenze Kräje eröffnet die Session digital und damit kontaktlos. Foto: Stammen

Veen Weil die Pandemie dem Sessionsauftakt einen Strich durch die Rechnung macht, hat der Elferrat ein kontaktloses Format ersonnen, um ein wenig närrisches Gefühl zu erzeugen. Doch er warnt ausdrücklich vor Home-Karneval.

Normal wäre es in ein paar Tagen wieder soweit gewesen. Mit fröhlichen Helau-, Alaaf- oder Halt Pohl-Rufen hätte man im Rheinland die 5. Jahreszeit eröffnet. Dies hatte auch der Elferrat de Veenze Kräje im Rahmen seiner traditionellen Sessionseröffnung vor. Aber was ist in diesen Zeiten schon normal. So fallen die allermeisten Karnevalsveranstaltungen der Pandemie zum Opfer, so auch der Veener Start in die Narretei. Allerdings gibt es einen Funken Hoffnung. Denn so ganz will man in Veen wohl nicht auf die eigene Sessionseröffnung verzichten und hat sich daher dazu entschlossen, alle Freunde des Veener Fastelowend zum digitalen Format der Karnevalseröffnung einzuladen.

Die Veenze Kräje haben einige digitale Versammlungen im Elferrat hinter sich, in denen viel diskutiert und beraten wurde, wie man am besten mit dieser Situation umgehen sollte. Dass der Rosenmontagszug, die große Büttensitzung und die Altweiberfeierlichkeiten nicht in gewohnter Form stattfinden werden können, da waren sich alle sehr schnell einig.

Info Echte Freunde stehen top fit zusammen Das Motto In diesem Jahr heißt das Motto im Veenze Fastelowend „100 Jahre und topfit, Borussia reißt alle mit!“.

Jubiläum Der Reim zielt ab auf das 100-jährige Bestehen von Borussia Veen. Der Klub ist doppelt so alt wie der Elferrat der Kräje.

Aber alles einfach komplett und ersatzlos abzusagen und den Karneval für ein Jahr in der Mottenkiste verpackt zu lassen, damit wollten sich die Veener Närrinnen und Narren auch nicht abfinden. „Wir wollen einfach zeigen, dass das Brauchtum und in diesem Fall speziell der Karneval stärker ist als das Virus“, so Schriftführer Peter Schweden. Die Kräjen möchten das durch das digitale Format zeigen, um so zumindest einen Hauch des Veener Karnevals und der damit verbunden Fröhlichkeit in die Wohnzimmer aller Jecken zu tragen, erläuterte Elferratspräsident Thomas Holtwick das Ziel.

Deshalb lädt der Veener Elferrat für Samstag, 14. November, um 20.11 Uhr zur digitalen Karnevalseröffnung ein. Jeder soll es sich in den eigenen vier Wänden bequem machen, das Internet anwerfen und etwas Freude in dieser tristen Zeit genießen. „Wir möchten aber auch ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Angucken ausdrücklich nur im engsten Kreis, also möglichst beschränkt auf den eigenen Hausstand stattfindet“, mahnt der Elferrat zur Verantwortung aller Narren in schwieriger Zeit. „Wir warnen ausdrücklich vor ,Rudelgucken’. Das wäre jetzt ein völlig falsches Signal“, so Holtwick weiter.

Der Elferrat stellt das Programm und den Elferrat für die noch ferne Session 2020/2021 vor. „Obwohl wir gar nicht wissen, was im nächsten Jahr überhaupt möglich sein wird, werden wir gegen Ende auch schon ein Sessionsmotto verkünden“, so Präsident Holtwick. Darüber hinaus sei noch die ein oder andere Überraschung geplant, verspricht Sitzungspräsident Simon Lutter.