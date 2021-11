Bildungarbeit in Rheinberg : Vielfalt in der Klasse als Chance für alle Kinder

Orsoy Zwei Jahre lang hat sich das Kollegium der Grundschule am Rheinbogen im Projekt „Vielfalt fördern“ fortgebildet. Jetzt gab’s als Anerkennung die Plakette.

Dass Schule sich als interkultureller Lernort darstellt, ist an sich nichts Neues. Der Umgang von Stärken und Schwächen bestimmt das Miteinander. Durch individuell fördernden Unterricht soll eine mutige und wertschätzende Schulgemeinschaft entstehen, so die Zielrichtung des Projekts. „So verändert sich an unserer Schule nach und nach die Lernkultur. Das sagen auch die Schülerinnen und Schüler, da das Lernen so viel leichter geht“, betont Schulleiterin Vennefrohne-Steglich.