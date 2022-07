Freie Ausbildungsplätze in Wermelskirchen : Von der Baustelle bis zur Oase

Freie Ausbildungsplätze in Wermelskirchen

Wermelskirchen Sie hinterlassen fast jeden Tag Spuren im Stadtbild – vom Jugendfreizeitpark bis zur Waldschule. Jetzt suchen „Sieg + Partner“ dringend Auszubildende.

Es begann mit einer Brachfläche, mit Wildnis. Am Vogelsang war bereits eine bunte neue Grundschule gebaut worden und der Landschaftsarchitekt hatte auf dem Papier einen Lebensraum geschaffen, der auch außerhalb des Klassenzimmers Lust zum Entdecken machen sollte. Dann kamen die Fachleute von „Sieg + Partner“ ins Spiel.

Sie rückten mit Baggern und Schaufeln, Holz und Steinen, Pflanzen und viel Motivation an der Waldschule an – und schufen unterhalb dieser einen Erlebnisraum mit Platz zum Spielen und Toben. „Das ist unsere Arbeit“, sagt Markus Theß, Geschäftsführer bei „Sieg + Partner“ und Diplom-Ingenieur für Landschaftsbau. Die Fachleute des Wermelskirchener Unternehmens modellierten das Gelände unterhalb der neuen Grundschule, bauten Mauern und Entwässerung, den Sportplatz und die Zäune. Sie brachten Stauden, Rasensaat und Spielgeräte mit. „Wir sind der Generalunternehmer für draußen“, sagt Theß.

Kontakt Mit einem Video auf der Firmenhomepage und einer Kampagne in den sozialen Medien werben „Sieg + Partner“ für die Ausbildung. Dort gibt es auch weitere Informationen und ein Kontaktformular unter www.sieg-partner.de

Stellen Noch mindestens zwei Ausbildungsstellen bei „Sieg und Partner“ sind in diesem Jahr frei. Bewerbungen sind noch willkommen. „Wir können die Stellenzahl auch erweitern“, sagt Jörn Klee und freut sich auf Bewerbungen für eine Ausbildungsstelle in dem Garten- und Landschaftsbaubetrieb.

Damit die Pläne des Landschaftsarchitekten auch künftig an vielen Stellen in der Stadt lebendig werden können, sucht „Sieg + Partner“ nach Unterstützung – und bietet jedes Jahr drei Stellen für eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner an. „In diesem Jahr haben wir zum ersten Mal Probleme, alle drei Stellen zu besetzen“, sagt Theß. Die Bewerbungen bleiben aus.