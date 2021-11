Soziales Engagement von Unternehmen : Weihnachtszauber vom Musiktruck

Der Weihnachtszauber macht am 13. und 14. Dezember in Rheinberg auf dem Großen Markt Station. Foto: Westenergie

Rheinberg Der Energieversorger Westenergie möchte im Advent Menschen auch in Rheinberg eine Freude machen. Die Corona-Schutzregeln werden eingehalten, versichert der Veranstalter.

Nach einem weiteren Jahr im Zeichen der Corona-Pandemie und mit Blick auf die Flutgebiete an Erft und Ahr möchte Westenergie im Advent ein Zeichen setzen und die Menschen zum kurzen Innehalten bewegen. Wie schon im vergangenen Jahr bringt das Energieunternehmen einen ersten Weihnachtszauber in ihre Partnerkommunen und hat dazu Musik-Duos engagiert, die auf mobilen Showbühnen Weihnachtslieder singen. Die Auftritte, die unter strenger Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln laufen, sollen die Menschen überraschen und ihnen dabei buchstäblich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. In Rheinberg macht das Duo von Montag 13., bis Dienstag, 14. Dezember, Station.

„Gemeinsam mit unseren Partnerkommunen suchen wir Einrichtungen wie etwa Krankenhäuser und Altenheime aus, an denen die mobile Showbühne Halt macht“, erläutert Dirk Krämer, Kommunalmanager bei Westenergie. „Unser musikalisches Duo überrascht die Bewohnerinnen und Bewohner mit einem kleinen Konzert im Außenbereich und spielt einige Weihnachtslieder.“

Das Publikum in den Einrichtungen und auch die direkten Nachbarinnen und Nachbarn könnten so aus sicherer Entfernung an dem Weihnachtszauber teilnehmen, etwa von ihren Fenstern aus. „Die Menschen in Rheinberg dürfen sich auf ein paar schöne Momente freuen“, verspricht Kommunalmanager Dirk Krämer.

Der Weihnachtszauber biete darüber hinaus auch Privatpersonen die Möglichkeit, Freundinnen und Freunden, Verwandten oder Nachbarfamilien auf ungewöhnliche Art Danke zu sagen. Sie können sich online bei Westenergie mit einer Botschaft in Video- oder Textform bewerben. Je nach Anmeldezahl lost Westenergie die Gewinnerin oder den Gewinner aus. Die Showbühne hält dann am jeweiligen Haus, übermittelt die Botschaft der Bewerberin oder des Bewerbers und singt auch hier ein bis zwei Advents- und Weihnachtslieder.

Der zweite Weihnachtszauber im Verbreitungsgebiet von Westenergie ist am ersten Adventssonntag gestartet und geht erst am 23. Dezember, also einen Tag vor Heiligabend, durchs Ziel. Insgesamt beteiligen sich mehr als 70 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz an der Aktion. Geplant sind insgesamt rund 900 Auftritte der Musik-Duos.

Der Gesundheitsschutz aller Beteiligten habe in der akuten Pandemielage beim Weihnachtszauber selbstverständlich oberste Priorität, betont Westenergie. „Wir werden zu jeder Zeit die aktuellen Corona-Regeln und Hygienebestimmungen in enger Abstimmung mit den vor Ort zuständigen Gesundheits- und Ordnungsämtern beachten“, versichert Krämer. „Einen physischen Kontakt zwischen Musik-Duos und Zuschauern wird es daher nicht geben“, betont der Veranstalter.

(up)