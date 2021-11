Rheinberger Studienstiftung Amplonius Novus : Amplonius-Kalender für 2022 kostenlos herunterladen

RHEINBERG Auch in diesem Jahr macht die Corona-Pandemie dem Amplonius-Gymnasium einen Strich durch die Rechnung: Das Adventsfest fällt aus, und so kann auch der Jahreskalender der Stiftung Amplonius Novus nicht verkauft werden. Deshalb hat die Stiftung erneut darauf verzichtet, einen Kalender drucken zu lassen.

Auch in diesem Jahr macht die Corona-Pandemie dem Amplonius-Gymnasium einen Strich durch die Rechnung: Das Adventsfest fällt aus, und so kann auch der Jahreskalender der Stiftung Amplonius Novus nicht verkauft werden. Deshalb hat die Stiftung erneut darauf verzichtet, einen Kalender drucken zu lassen. Stattdessen wird der Stiftungskalender als PDF-Datei im DIN A4-Format auf www.amplonius-novus.de gratis zum Herunterladen und Ausdrucken angeboten. Unter dem Titel „Schola Berkensis“ präsentiert die Ausgabe 2022 zwölf Fotos aus der Geschichte des Rheinberger Gymnasiums bis in die 1970er Jahre. Eine weitere PDF-Datei mit Erläuterungen zu den Kalenderblättern steht ebenfalls zum Download bereit.