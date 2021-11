Karneval und Corona : Menzelener Narren sagen Winterfest ab

Menzelen-Ot Der Elferrat der Schützenbruderschaft Menzelen-Ost St. Michael/St. Walburgis geht auf Nummer sicher. Weder die Akteure in der Bütt noch die Besucher sollen in die Gefahr gebracht werden, sich mit Corona zu infzieren.

Der Elferrat der Schützenbruderschaft Menzelen-Ost St. Michael/St. Walburgis ist bekannt für seine ausgefallenen Ideen, wenn es darum geht, das jährliche Winterfest anzukündigen. Ob in luftiger Höhe auf einem Stahlträger oder barfuß im eiskalten Wasser der Flöth, die Männer wissen sich in Szene zu setzen. Im Januar 2020 präsentierten sie sich als adrette Flugkapitäne. Mit Erfolg: Hunderte Narren füllten am 8. Februar den Adlersaal in Menzelen-Ost bis auf den letzten Platz. Mit insgesamt 15 Gruppen und Einzelakteuren hatten die elf Obernarren wieder einmal ein prall gefülltes Programm auf die Beine gestellt.