Neues Geschäft in Rheinberg : Sportliche Bikes und coole Klamotten

Manu Bechert und Fabian Rapp haben nicht nur BMX-Räder im Angebot, sondern auch Räder mit besonderer Geschichte. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Manu Bechert und Fabian Rapp eröffnen an diesem Mittwoch an der Orsoyer Straße in Rheinberg ein Geschäft für Trendsportler auf zwei Rädern. Der Pumptrack hat sie ermutigt, den Schritt in diesen Geschäftszweig zu wagen.