CWWN kauft Grundstück in Rheinberg : Neue Wohnanlage für Menschen mit Behinderung

Rheinberg Die Stadt Rheinberg und die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein setzen sich schon länger dafür ein, dass mehr Wohnungen für Menschen mit Behinderungen entstehen. Aber die Grundstücke fehlen. Jetzt half ein glücklicher Zufall.

Ein Problem bei der Umsetzung ist der Mangel an geeigneten Grundstücken. „Es ist ein glücklicher Zufall, dass Herr Lattenkamp an uns herangetreten ist und gleichzeitig dieses Grundstück hier an uns zurück übertragen wurde, weil der bisherige Eigentümer von seinem Bauvorhaben Abstand genommen hat“, erklärte der Beigeordnete Dieter Paus. Er lobte die reibungslose Zusammenarbeit mit der CWWN. Wohnraum für Menschen mit einer geistigen Behinderung zu schaffen, sei seit Jahren ein großes Thema. Es nütze nichts, wenn Bereiche von Neubaugebieten für eine inklusive Bauweise reserviert würden, denn was immer fehle, sei ein geeigneter Träger. „Umso mehr freuen wir uns darüber, dass wir nun einen Träger haben, der genau weiß, auf was er sich einlässt. Jetzt hoffen wir, dass wir zum Ende des kommenden Jahres ein Angebot für diese Menschen haben“, so Paus.