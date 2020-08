Auf Holzpferd vorm Stadthaus : „Cengiz Kann“ will Mitte September wiederkommen

„Cengiz Kann“ will Mitte September wiederkommen

„Ich will hier rein“: Der Kandidat auf dem Pferd vorm Stadthaus. Foto: Partei

Rheinberg Ungewöhnliche Aktion: Renan Cengiz rüttelte auf einem Holzpferd am Tor zum Rheinberger Stadthaus. Die Partei freut sich, dass ihr Humor bei vielen Bürgern ankam.

Am Sonntag zog Die Partei zum Rheinberger Marktplatz aus. An ihrer Spitze ritt auf einem großen Holzpferd der Bürgermeisterkandidat Renan „Cengiz Kann“ Cengiz. Er und sein Gefolge stellten sich vor, redeten und lachten mit durchweg positiv gestimmten Menschen, verteilten Programme und sangen den Wahlkampfsong des Ortsverbands: „Cengiz Kann“.

Die Partei nutzte für den Einzug abermals die Lastenräder des Klimatischs Rheinberg. Es folgen weitere Sonntagstouren – ohne Holzpferd – am 23. August sowie am 6. September. Zum Erliegen kam der Umzug erst vor den Türen des Stadthauses. „Cengiz Kann“ begehrte Einlass. Er will dort rein. Bislang vergeblich. Als er aber feststellte, dass niemand zu Hause war, gelobte er, im September wiederzukommen.