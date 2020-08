Sozialpolitik in Rheinberg : Minister Laumann spricht bei der CDA über Rente

(RP) Sozialminister Karl-Josef Laumann spricht auf Einladung der CDA in Rheinberg über seine Sicht der Grundrente. Anschließend wird diskutiert.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef-Laumann kommt am Montag, 31. August nach Rheinberg. Die Christlich-Demokratische Arbeitenehmerschaft (CDA) Rheinberg/Moers hat ihn eingeladen. Laumann hält im Forum des Amplonius-Gymnasiums von 18 Uhr an (Einlass: ab 17.30 Uhr) das Einstiegsreferat zu einer Podiumsdiskussion über das Thema „Die Grundrente – Für ein würdevolles Leben“.

Der CDA freut sich, dass es ihr „abseits der allgegenwärtigen Corona-Problematik“ gelungen ist, den aktuelle schwer beschäftigten Gesundheits- und Sozialminister nach Rheinberg zu holen. An diesem Abend soll es vornehmlich um das Thema „Grundrente“ und die Altersversorgung insgesamt gehen. Der großen Koalition in Berlin sei mit der Einführung der Grundrente ein „sozialpolitischer Meilenstein“ gelungen. Der Arbeitnehmerflügel in der CDU mit Karl-Josef Laumann an der Spitze habe lange dafür gekämpft. „So freuen wir uns, ihn und seine Ausführungen rund um das Thema zu hören“, heißt es in der Ankündigung der CDA.