Konzertreihe Rheinberger Abendmusik : Rheinberg-Toccata findet Anklang

Rheinberg Christoph Bartusek, Kirchenmusiker der katholischen Kirchengemeinde St. Peter Rheinberg, hat die ihm gewidmete Komposition als Video eingespielt. Er erklärt, wie der Komponist das Stück aufgebaut hat.

Hinter den Kulissen der Konzertreihe Rheinberger Abendmusik wird momentan daran gearbeitet, ein Konzept zu erstellen, wie die Abendmusik trotz der ungünstigen Umstände durch die Corona-Pandemie mit geringer Platzanzahl und Abstand durchgeführt werden kann. Hygienestandards müssen eingehalten werden, der „logistische Hinterbau“ müsse erweitert werden, damit weiterhin ansprechende Konzerte in der St.-Peter-Kirche geplant werden können. „Es wird weitergehen“, verspricht Kirchenmusiker und Organisator Christoph Bartusek.

In seinem aktuellen Newsletter geht Bartusek auf die „Rheinberg Toccata“ ein, die ihm der italienische Komponist Grimoaldo Macchia gewidmet hat. Macchia war auf ein Video mit der Einspielung seines „Joyful Intrada“ aufmerksam geworden. Das hatte Bartusek aufgenommen. Inzwischen hat er auch die Toccata eingespielt. Bartusek: „Das Video der Toccata findet weit über die Grenzen Rheinbergs und Deutschlands hinaus Beachtung“, so der Organist.

Das Motiv der Toccata besteht aus neun Tönen, worin jedem Buchstaben des Stadtnamens Rheinberg ein Ton zugeordnet ist. Die Buchstaben h, e, b und g sind in der Tonleiter enthalten, die restlichen hat Macchia frei ergänzt zur Tonfolge „H-H-E-A-F-B-E-H-G“. In den fünf Abschnitten der Toccata (I. Con slancio – II. Moderato giocosa – III. Molto lento e cantabile – IV. Tempo primo – V. Moderato giocosa) wird das Thema auf unterschiedliche Weise (schwungvoll, leicht scherzhaft oder sehr getragen und sanglich) verarbeitet, bevor es ein letztes Mal in transponierter und leicht abgewandelter Form im Pedal zum grandiosen Abschluss erklingt.