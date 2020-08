Die gute Tat : 100 Rucksäcke für Rheinberger Schulkinder

Rheinberg Onlinehändler Amazon hat 100 Rucksäcke für Rheinberger Grundschüler zum Schulstart gespendet. Der Standortleiter des Rheinberger Logistikzentrums, Markus Neumayer, hat die Rucksäcke an Rektorin Michaela Joost und Bürgermeister Frank Tatzel übergeben.

Bei Amazon in Rheinberg wurde gepackt. Allerdings diesmal keine Pakete, sondern Schulrucksäcke. Im Rahmen der Aktion „Back to School“ (Zurück in die Schule) spendet der Onlinehändler deutschlandweit mehr als 6000 Rücksäcke, die zuvor von freiwilligen Mitarbeitern mit Schreibutensilien wie Stiften, Blöcken und Radiergummis sowie Brotdosen, Trinkflaschen, Etuis und Kopfhörern für das digitale Lernen ausgerüstet wurden.

In Rheinberg haben Amazon-Mitarbeiter 100 Rucksäcke gepackt und diese an die Stadt Rheinberg und die Grundschule St. Peter übergeben, um Kinder zu unterstützen. Bürgermeister Frank Tatzel und Michaela Joost, neue Rektorin der Katholischen Grundschule St. Peter, nahmen die Rucksäcke jetzt entgegen, um sie Kindern zum Schulstart zu überreichen. Was für viele Schüler schon am ersten Schultag zur selbstverständlichen Schulausstattung gehört, fehlt anderen. „Für Schultaschen, Schreib- und Bastelmaterialien fallen zum Schulstart durchschnittlich zwischen 100 und 550 Euro an. Von Laptops und digitalen Lernhilfen ganz zu schweigen. Das ist für manche Familien schlichtweg nicht machbar. Wir freuen uns deshalb, einen Beitrag dazu zu leisten, Kinder mit notwendigen Schulutensilien zu versorgen“, sagt Markus Neumayer, Amazon-Standortleiter in Rheinberg und selbst Vater von drei Kindern. Während der Corona-Krise habe das Logistikunternehmen eine Million Euro an lokale Hilfsorganisationen gespendet.