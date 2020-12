Kirchen in Alpen und Sonsbeck : Kurzfristige Absagen für Gottesdienste

Dietmar Heshe, Leitender Pastor von St. Ulrich Alpen, sieht keine andere Möglichkeit, als die Gottesdienste an Weihnachten abzusagen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen/Sonsbeck Auch St. Ulrich in Alpen und St. Maria Magdalena in Sonsbeck ziehen die Reißleine und lassen Gottesdienste an Weihnachten ausfallen. Die Evangelische Kirchengemeinde Alpen belässt es bei zwei Andachten im Zelt.

Auch die katholische Kirchengemeinde St. Ulrich zieht unmittelbar vor Heiligabend die Reißleine und lässt sämtliche Präsenzgottesdienste in allen Teilgemeinden zunächst bis einschließlich zum 10. Januar ausfallen. Das hat Dietmar Heshe als Leitender Pfarrer am Mittwochmorgen mitgeteilt. „Angesichts der weiterhin hohen Inzidenzzahl im Kreis Wesel und der noch weiter steigenden Zahl von Covid-19-Erkrankten und auch der vielen Todesfälle ist diese Entscheidung für uns unabdingbar“, schreibt Pastor Heshe.

Er bedauere die Entscheidung, sehe aber keine Alternative. „Wir wissen, wie schwer ein solcher Verzicht auf die weihnachtlichen Gottesdienste fällt und haben es uns mit der Entscheidung nicht leicht getan“, so Heshe. Er bitte darum, die sehr kurzfristige Absage „aufgrund der dynamischen Situation der Pandemie“ zu entschuldigen. Doch er hoffe auf Verständnis, „dass uns das Risiko möglicher Ansteckung zu hoch scheint“.

Die Kirchen von St. Ulrich sind an Heiligabend von 15 bis 18 Uhr und an den folgenden Sonn- und Feiertagen von 9 bis 12 Uhr geöffnet, so dass an der Krippe das Friedenslicht entzündet und ein Gebet gesprochen werden könne. Gebetsimpulse lägen bereit und könnten mitgenommen werden, um sie auch in der Nachbarschaft zu verteilen. Die Impulse seien auch auf der Homepage der Kirchengemeinde abrufbar.

Das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen war durch die Entscheidung bei St. Ulrich unter Druck geraten und hat seine Entscheidung, an Heiligabend um 15 und 17 Uhr zumindest zwei Andachten im Kirchenzelt abzuhalten, noch mal eingehend diskutiert und kam am Ende zu dem Schluss, es dabei zu belassen. Es hatten sich 100 Personen angemeldet, 30 am Nachmittag und 70 für den späten Termin. Bei 120 Stühlen im Zelt sei es kein Problem, Abstand zu halten.