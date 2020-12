Blaulichtticker in Rheinberg : In Borth gestohlenes Motorrad taucht in Budberg wieder auf

Die Polizei hofft auf Zeugen, die den Diebstahl des Motorrads beobachtet haben. Foto: dpa/Friso Gentsch

Borth Gerade mal eine Dreiviertelstunde hatte der Eigentümer am Sonntag seine grüne Kawasaki Ninja 125 (amtliches Kennzeichen: WES-BA 92) an der Borther Straße geparkt – da war das Motorrad auch schon gestohlen. Durch Zeugenhinweise wurde die Maschine an der Budberger Straße wieder gefunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gerade mal eine Dreiviertelstunde hatte der Eigentümer am Sonntag seine grüne Kawasaki Ninja 125 (amtliches Kennzeichen: WES-BA 92) an der Borther Straße geparkt – da war das Motorrad auch schon gestohlen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Diebstahl zwischen 21.30 und 22.15 Uhr. Die Polizei bat wie immer um sachdienliche Hinweise. Und die kamen auch. Ein Anwohner der Budberger Straße gab der Polizei am Montag Bescheid, dass ein Motorrad wie das beschriebene in der Nähe seines Hauses in Budberg stehe. Tatsächlich handelte es sich um die zuvor gestohlene Kawasaki. Sie wurde dem Eigentümer wieder übergeben. Unversehrt, wie es auf den ersten Blick den Anschein hatte.

(up)