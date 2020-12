Lkw-Verkehr in Rheinberg : Auf der Straße Minkeldonk gilt nun absolutes Halteverbot

Auf der Straße Minkeldonk reihte ich Lkw an Lkw. Das soll nun vorbei sein. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Rheinberg Parkende Lkw auf der Straße Minkeldonk am Amazon-Logistikzentrum am Rheinberger Annaberg sind von nun an Geschichte. Dort gilt ab sofort absolutes Halteverbot. Entsprechende Schilder werden aufgestellt.

Auf der Straße Minkeldonk am Amazon-Logistikzentrum gilt ab sofort absolutes Halteverbot. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Kostenpflichtiger Inhalt Wie in der Vergangenheit mehrfach berichtet, war auf der Kreisstraße 35 in Rheinberg (Bahnhofstraße zwischen dem Kreisverkehr Annaberg und der Umgehungsstraße) ein erhöhtes Lkw-Aufkommen zu verzeichnen.