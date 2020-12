Europa-Projekt in Rheinberg : Verbindende Gespräche in schwerer Zeit

RP-Mitarbeiterin Julia Marie Braun zu Hause in Borth an ihrem Arbeitsplatz. Dort konferiert sie mit dem britischen Projektteilnehmer Jason. Foto: Braun

Rheinberg RP-Mitarbeiterin Julia Marie Braun aus Borth macht beim internationalen Medienprojekt „Europe Talks“ mit. Sie hat festgestellt: Es tut gut, sich mal mit anderen auszutauschen. Ihr Gesprächspartner war der 40-jährige Brite Jason.

Mit Fremden ins Gespräch zu kommen, das fällt vielen Menschen nicht so leicht. Wie können die mich verstehen? Ich habe es versucht, habe an dem Projekt „Europe Talks“ (Europa spricht), einer Initiative von 13 europäischen Medienhäusern, teilgenommen. Es soll Menschen auf dem europäischen Kontinent miteinander verbinden.

Auf meinem Computer-Bildschirm sehe ich Jason. Er ist 40 Jahre alt, Brite und er lebt nordöstlich von Manchester. Jason ist eigentlich Dozent an einer Universität, außerdem hat er zwei Töchter und ist verheiratet. Obwohl das Projekt Menschen mit gegensätzlichen Ansichten zusammenbringen soll, stellen wir bald fest, dass unsere Ansichten nicht so weit voneinander entfernt sind. Wir vermuten, dass es an der Partnerzuordnung liegt, die von „Ja“- oder „Nein“-Antworten auf Fragen wie „Sollte die Schule während der Pandemie immer aufbleiben?“ abhängig ist. Wir finden, auf diese Fragen reicht kein „Ja“ oder „Nein“, weil es irgendwie immer ein „Ja, aber…“ ist.

Info Neue Formen der Diskussion finden Das Projekt Zeit Online hat das Projekt „My Country Talks“ 2017 gegründet, um in Deutschland politische Einstellungen aufeinanderprallen zu lassen und neue Diskussionswege zu finden. Seit 2019 gibt es das Projekt „Europe Talks“ mit insgesamt 13 Medienhäusern. Das Projekt ist bereits mit mehreren Preisen bedacht worden. Die Autorin Julia Marie Braun ist 20 Jahre alt und freie Journalistin der Rheinischen Post. Sie kommt aus Rheinberg-Borth und studiert Journalismus und Public Relations in Gelsenkirchen.

Zwischen diesen Antworten zu entscheiden ist eine Mammutaufgabe, aber es lohnt sich, darüber zusammen nachzudenken. Wir sprechen die meiste Zeit Englisch, zwischendurch Deutsch und Französisch. Bis auf das Internet, das zwischendurch hakt, können wir uns gut verstehen. Wir sprechen über Menschen, die in der Pandemie vergessen werden. Jason findet es komisch, dass es immer heißt: „Return to normality“, denn er sagt: „Es gibt keine Normalität. Für die Gesellschaft heute könne es kein Zurück geben. Einen harten Bruch müsste es geben, Veränderungen.“

Jason sagt das, auch wenn es ihm schwerfällt. Damit Menschen, denen es heute schlecht geht, morgen besser leben können. Ihre Familie ernähren, zum Arzt gehen können, und damit sie nicht ausgeschlossen sind. Wir reden über Verschwörungen, die wir nicht legitimieren, aber in diesem Gespräch fange ich an, sie mit einem anderen Auge zu sehen. Jason sagt mir: „Stell’ dir mal vor, was mit diesen Menschen passiert sein muss, dass sie so verzweifelt nach einer Wahrheit suchen, weil sie dem Staat nicht mehr vertrauen.“ Wie wir das wieder geradebiegen können? Jason glaubt, die jüngere Generation, zu der auch ich gehöre, fange schon an, das System zu verändern. Alte Gewohnheiten zu überwinden und Menschen sichtbar zu machen. Da stimme ich zu, das erlebe ich auch.