Fußball-Niederrhein-Pokal : Bonusspiel für Alpen mit besonderer Bedeutung

Tobias Esper, Kapitän von Viktoria Alpen, fällt wegen Hüftbeschwerden auf unbestimmte Zeit aus. Er wird im Niederrhein-Pokalspiel Betreueraufgaben übernehmen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kreis Viktoria Alpen aus der Kreisliga A empfängt am Mittwochabend in der ersten Runde des FVN-Pokals als Außenseiter eine Oberliga-Mannschaft. Kapitän Tobias Esper fällt auf unbestimmte Zeit aus. Zeitgleich spielt auch der SV Sonsbeck bei einem Bezirksliga-Aufsteiger ums Weiterkommen.

Viktoria Alpen spielt am Mittwochabend ab 19.30 Uhr im Niederrhein-Pokal um den Einzug in die zweite Runde. Für den Klub ist es eine Premiere. Die Viktoria nimmt erstmals in der Historie an diesem Pokalwettbewerb teil. Alpen trifft auf einen Oberligisten, der in der Niederrhein-Gruppe mit dem SV Sonsbeck zusammenspielt. Die Rot-Weißen möchten sich bei einem Bezirksligisten für die zweite Runde qualifizieren. Anstoß ist ebenfalls um 19.30 Uhr.

Viktoria Alpen – TVD Velbert. Es ist ein Bonusspiel für den A-Ligisten, das allerdings zur Unzeit kommt. Für die Viktoria läuft’s in der Meisterschaft noch nicht rund, ein Punkt aus vier Partien ist viel zu wenig. Trainer Marcel Blaschkowitz fällt es daher nicht einfach, sich auf das Duell gegen eine Oberliga-Mannschaft zu fokussieren, die mit sechs Punkten aus drei Spielen gestartet ist und als haushoher Favorit nach Alpen kommt. „Wenn bei uns zu hundert Prozent alles passen, der Gegner einige Ergänzungsspieler aufbieten und uns unterschätzen sollte, wäre vielleicht eine Überraschung möglich“, sagte der Viktoria-Coach, der am Freitag beim 2:2 gegen den OSC Rheinhausen bei seinem Team einen Aufwärtstrend erkannt hat. Er habe Kampf und Einsatzwillen gesehen. Tugenden, die als Grundlagen für den Erfolg notwendig seien.

Info Zweite Runde wird am Freitag ausgelost Auslosung In der Sportschule Wedau wird Ex-Profi Hans-Günter Bruns am Freitag, 26. August, ab 11 Uhr die Paarungen der nächsten Runde ziehen. Der FVN plant, die Auslosung im Livestream auf seiner Instagram-Seite (fvn_fussball) zu übertragen.

Kapitän Tobias Esper stand in dieser Saison noch keine Minute im Trikot auf dem Platz. Auch am Mittwoch gegen Velbert wird der Führungsspieler fehlen. Der 29-Jährige muss wegen Hüftbeschwerden zuschauen, ihm droht sogar eine Operation. Esper will aber dennoch nah an der Mannschaft sein und übernimmt Betreueraufgaben. Jan Luca Rassier wird ebenfalls auf unbestimmte Zeit ausfallen. Ihm machen Patellasehnen-Probleme zu schaffen. In dem für die Viktoria historisch bedeutsamen Spiel wird Yannik Eickschen für Stammkeeper Marcel Grewe zwischen den Pfosten stehen.

FC Sterkrade 72 – SV Sonsbeck. In den Tagen nach der 0:4-Pleite im zweiten Oberliga-Heimspiel nach dem Aufstieg gegen den TSV Meerbusch gingen Trainer Heinrich Losing auf der Suche nach den Gründen viele Gedanken durch den Kopf. Er sei weiter überzeugt, dass seine Mannschaft in der neuen Klasse mithalten könne, nur müsse seine Elf eben 90 Minuten lang hellwach sein. Phasen der Schlafmützigkeit möchte der SVS-Coach am Mittwoch im Pokalspiel bei einem Bezirksliga-Aufsteiger nicht sehen. Die Begegnung bietet die Möglichkeit, den ersten Pflichtsieg der Saison einzufahren. Die Hausherren haben in der Liga aus zwei Spielen drei Punkte eingesammelt.