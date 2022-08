Evangelische Kirchengemeinde Haan : Scheidende Pfarrerin wünscht der Kirche Mut

Für Gabriele Gummel beginnt am 1. September ein neuer Lebensabschnitt. Dann tritt sie in den Ruhestand, bleibt Haan aber erhalten. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Gabriele Gummel tritt in den Ruhestand. Sie hält am Sonntag nach gut 36 Jahren in der Gemeinde ihren Abschiedsgottesdienst selbst.