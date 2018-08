Alpen: Völkerverständigung geht durch den Magen

Völkerverständigung am Herd (v.l.): Koordinatorin Astrid Kummer, Asha aus Indien, FU-Vorsitzende Angelika Sura und Khadija aus Somalia Foto: Fischer, Armin (arfi)

ALPEN Nach den guten Erfahrungen bei der Premiere vor einem Jahr hatte Alpens Frauen Union wieder Flüchtlingsfrauen zum Kochen eingeladen. Am Ende standen ein „Buffet international“ und ein Rezeptheftchen zum Nachkochen.

Fröhliche Stimmen und ein verlockender Duft dringen aus den Küchenfenstern der Sekundarschule. In den Kochkojen wird gearbeitet, gelacht und erzählt. Namensschildchen helfen den zwölf Frauen beim Kennenlernen. Nach gelungener Premiere im vorigen Jahr gibt es eine Neuauflage des Kochevents, das die Frauen Union für Flüchtlingsfrauen organisiert hat. „Schon damals war uns klar, dass es eine Wiederholung geben muss“, sagt CDU-Ratsfrau Angelika Sura.

Auch bei der zweiten Auflage des Treffens am Herd stand das kulinarisch Unbekannte Pate. Landestypisches aus Ländern wie Somalia, Indien, Iran, Syrien, Venezuela und Tadschikistan wurde zubereitet. „Die Zutaten und Gewürze haben wir in Kamp-Lintfort und Duisburg kaufen können“, erläutert Kummer. Die Frauen Union hat den Einkauf finanziell unterstützt. Unverzichtbar ist die exotische Gewürzmischung mit dem Namen Xawaash, die in Somalia für die Zubereitung von „Hilib iyo bariis“ – Reis mit Gewürzen und Fleisch – verwendet wird. Hinzu kommen Zutaten wie Zimtstange, Nelke und Kardamonkapsel, die Fleisch und Reis würzen.