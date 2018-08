Rheinberg: Neuer Chef bei der Deutschen Bank

Rheinberg Wechsel an der Spitze der Deutschen Bank in der Gelderstraße 36-42: Neuer Filialdirektor ist seit dem 1. August Michael Bosheck (52).

Gemeinsam mit seinen sieben Mitarbeitern in der Filiale und vier selbständigen Finanzberatern aus der Finanzagentur in Kamp-Lintfort geht Bosheck mit viel Engagement an die neue Aufgabe: „Wir möchten unsere Kunden in Rheinberg bestmöglich beraten und für sie passende Anlage-, Vorsorge- und Finanzierungslösungen anbieten – und zwar in jeder Lebensphase“, sagt der neue Filialchef. „Wir setzen alles daran, unsere Kunden weiterhin von uns zu überzeugen und sie neu von der Bank zu begeistern. Mit anderen Worten: Wir möchten in Rheinberg die erste Adresse bei allen Finanzangelegenheiten sein.“