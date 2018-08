Rheinberg Schützenfest am Kattewall

Rheinberg Unter Ägide des Bürgerschützenvereins Rheinberg werden vom 4. bis 11. August gleich zwei neue Majestäten gesucht: Neben dem neuen Regenten der Bürgerschützen wird auch ein neuer Stadtschützenkönig ermittelt.

Eröffnet wird der Schützenfest-Doppelschlag ganz traditionell: Am Samstag, 4. August, 14 Uhr, sticht Bürgermeister Frank Tatzel das Freibierfass an. Anschließend findet das Kinder- und Jugendschießen auf der Festwiese statt. Um 20 Uhr beginnt der Abschiedsball für

Am Sonntag, 5. August, wird ab 14.30 Uhr, auf dem Schießstand am Kattewall der neue Stadtschützenkönig/die neue Stadtschützenkönigin ermittelt. Die Proklamation erfolgt im Anschluss an den Wettbewerb. Bereits um 13 Uhr wird zu Kaffee und Kuchen im Festzelt geladen.