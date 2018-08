Alpen: Feuerwehr sichert Granatenentschärfung am Waldrand

Alpen : Granatenentschärfung sorgt für Waldbrandgefahr

Damit die Granate an der Rheinberger Straße gefahrlos gezündet werden konnte, löschte Feuerwehr das Umfeld vorsorglich ab. Foto: Feuerwehr

Alpen Am Rande des Waldgebietes Leucht in Alpen ist am Mittwochabend eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst hatte im doppelten Sinne einen brisanten Job. Das explosive Fundstück musste kontrolliert gezündet werden. Die Feuerwehr musste den Wald sichern.

Der Löschzug Alpen ist am Donnerstagmorgen zu einem ungewöhnlichen Einsatz in die Leucht ausgerückt. Der Kampfmittelräumsdienst hat an der Rheinberger Straße eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gezündet – ein im doppelten Sinne brisanter Job. Denn aufgrund der Dürre besteht höchste Waldbrandgefahr. So musste die Wehr vorsorglich löschen.

Die Granate war Mittwochabend aufgetaucht. Wer sie gefunden und den Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes informiert hatte, ließ sich nicht klären. Möglicherweise habe jemand mit einem Metalldetektor den Boden abgesucht, sei dabei auf das explosive Relikt aus Kriegstagen gestoßen und habe es an den Wegesrand gelegt, wo es später von einem Spaziergänger gefunden worden sei. Aber das ist reine Spekulation.



