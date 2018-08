Xanten Duisburg: Ausfälle bei der Regionalbahn "Der Niederrheiner" (RB 31)

Xanten/Rheinberg/Alpen Am Mittwoch fallen mehrere Fahrten des „Niederrheiners“ zwischen Xanten und Duisburg aus. Für Bus-Ersatzverkehr ist laut Nordwestbahn gesorgt.

Einige Fahrten der Regionalbahn „Der Niederrheiner“ (RB 31) fallen am Mittwoch in beiden Richtungen zwischen Duisburg und Xanten aus. Wie die Nordwestbahn mitteilt, versucht das Unternehmen die Ausfälle mit Bus-Ersatzverkehr aufzufangen.

Zu Ausfällen kann es in den kommenden Tagen und vor allem am Wochenende aber trotzdem noch kommen. Genauere Informationen zu den Ausfällen am Wochenende will die Nordwestbahn am Freitag bekanntgeben.