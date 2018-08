Rheinberg: Box-Legende „Rocky“ hat Gänsehaut bei Betontod-Song

Rheinberg Am 31. August veröffentlicht die Rheinberger Punkrock-Band Betontod ihr neues Studioalbum „Vamos!“. Am Donnerstag erscheint die Single „Boxer“. Dazu haben die fünf Punkrocker einen Videoclip mit Star-Besetzung gedreht.

In der „Ritze“ auf der Reeperbahn ist Sänger Oliver Meister nach einem Crashkurs gegen Box-Legende Graciano „Rocky“ Rocchigiani in den Ring gestiegen und ordentlich vermöbelt worden. „Oliver hat ein großes Herz und hat nicht gekniffen“, lobte der Welt- und Europameister. „Der Song gefällt mir sehr gut, ich habe dabei ein wenig Gänsehaut bekommen“, so der harte Rocky ganz weich.