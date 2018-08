Rheinberg: Herausragende Resultate beim Underberg-Preisschießen

Rheinberg Im Wettbewerb um den Emil-Underberg-Gedächtnispreis gab es bei der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft nach dem regulären Schießen gleich drei Kandidaten auf den Sieg.

Die Sebastianer freuten sich über eine gute Beteiligung am traditionsreichen Wettbewerb. 60 Mitglieder und Gäste erlebten dabei eine tolle Einstimmung aufs nahe Schützenfest-Wochenende und die Kirmes. Ausrichter ist im Verbund der Dreier-Gemeinschaft diesmal der Bürgerschützenverein, der auch das Stadtkönigschießen am Sonntag ausrichtet.

Auch in diesem Jahr waren wieder Abordnungen der beiden anderen Schützen-Organisartionen – St.-Michaelis-Bruderschaft und Bürgerschützenverein – eingeladen. Beide beteiligten sich am Gästepreisschießen. Dort konnte der Oberst der Bürgerschützen, Jörg Rückert, mit 48 Ringen, vor Martina Thiemann und Mike D’Angelo gewinnen. Ein besonderer Tag war es wieder einmal für die Familien der Bruderschaft. Groß und Klein wurden bestens versorgt. Besonders für die Kinder war’s ein kurzweiliger Nachmittag. Ein tolles Programm hielt hier Petra Walter mit Natalie Arens für die große Zahl von Kindern bereit. So konnten sich die Kinder in der Hüpfburg austoben und anschließend mit ihren Wasserpistolen wieder abkühlen. Als besondere Überraschung war ein Clown eingeladen, der mit seinen Späßen und musikalischen Beiträgen nicht nur den Jüngeren ein Lächeln aufs Gesicht zauberte.