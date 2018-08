Rheinberg : Spaziergänger ärgert sich über wilde Müllkippe

Der beim Spaziergang entdeckte Müll in Menzelen-Ost. Foto: Werk

Petra und Wolfgang Werk sind stocksauer. Am Wochenende hat ein Unbekannter am Ende des Rößwegs einen Haufen Verpackungsmüll in der Landschaft entsorgt.

Die wilde Müllkippe hat Wolfgang Werk am Montag bei einem seiner regelmäßigen Spaziergänge hier in einer Bodenvertiefung entdeckt und die Polizei informiert. Die wiederum hat ans Ordnungsamt im Rathaus verwiesen. „Doch der Müllhaufen liegt da immer noch“, sagt Petra Werk, Leiterin des Kindergartens St. Josef in Menzelen. Sie ärgert sich wie ihr Mann maßlos über den Umweltfrevel.

„Wir sind unmittelbar, nachdem wir Kenntnis erhalten hatten, rausgefahren und haben uns das angesehen“, sagt Ludger Funke, Leiter des Fachbereiches Ordnung und Sicherheit. „Da lag in der Tat ein Haufen Abfall. Allerdings auf einem Privatgrundstück“, so Funke. Da sei die Gemeinde außen vor. Das Amt habe den Grundstückseigentümer informiert. Der sei für die Entsorgung verantwortlich. „Ich gehe davon aus, dass das in Kürze auch geschehen wird“, sagt der Fachbereichsleiter.

Ordnungsrechtlich könne man nur dann eingreifen, wenn der Verursacher bekannt sei. Das sei hier nicht der Fall. Wie in so vielen vergleichbaren Fällen in ländlicher Abgeschiedenheit. Es komme nicht gerade selten vor, dass, angrenzend an den Freizeitsee, Müll aller Art wild abgeladen werde, so Funke. Petra Werk hofft, dass Anwohner und Spaziergänger künftig noch mehr die Augen aufhalten, um Übeltäter belangen zu können. „Ich nenne so ein Verhalten bei Nacht und Nebel eine Unverschämtheit“, sagt sie. Dabei sei es ein Leichtes, Abfall an einem der Wertstoffhöfe loszuwerden.



Petra Werk macht auf ein weiteres Ärgernis durch gedankenlose Zeitgenossen aufmerksam. Der Rößweg sei beliebt bei Hundebesitzern, die hier mit ihren Vierbeinern Gassi gehen. Unliebsame Folge: „Man läuft ständig Gefahr, in einen der Hundehaufen zu treten, die hier liegen gelassen werden.“ Und wenn man einen Hundebesitzer darauf anspreche, müsse man sich oft auch noch beschimpfen lassen.