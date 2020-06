Polizei sucht Zeugen : Mann aus Alpen schlägt Angreifer in die Flucht

Alpen In Alpen ist ein Mann nachts von zwei unbekannten Personen angegriffen worden. Als er sich wehrte, ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei ermittelt und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

In Alpen hat ein Mann zwei Angreifer in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei mitteilte, hatte er gegen 1.30 Uhr am Freitag sein Auto an der Straße Am Marienstift abgestellt. Er sei dann von zwei unbekannten Personen angesprochen und nach Geld gefragt worden. Der Alpener habe die Frage verneint, eine der beiden Personen habe ihm daraufhin ins Gesicht geschlagen. Der Alpener, ein 25-jähriger Mann, habe sich gewehrt, und die beiden Täter hätten die Flucht in Richtung Urlichstraße ergriffen.