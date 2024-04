Kriminalität in Monheim Einbrüche in eine Gaststätte und in ein Reihenhaus

Am Montag, 8. April, ist es gegen 1.10 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte an der Zollstraße in Monheim gekommen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Gaststätte. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zur Tatbeute liegen aber noch nicht vor.