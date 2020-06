Unternehmen in Rheinberg : Michael Söhlke wird Finanzchef bei Underberg

Rheinberg Der Aufsichtsrat der Semper Idem Underberg AG hat Michael Söhlke mit Wirkung zum 1. Juli 2020 als neuen Chief Financial Officer berufen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Söhlke folgt auf Ralf Brinkhoff, der das Unternehmen nach langjähriger Tätigkeit verlassen wird.

Michael Söhlke kommt von der Media-Markt-Saturn-Retail-Group, wo er zuletzt als Chief Financial Officer der Media-Markt-Saturn-Holding Nederland tätig war. Zuvor bekleidete er Managementpositionen innerhalb der Metro sowie bei Franz Haniel. Aufsichtsrat und Vorstand freuten sich, einen versierten und kompetenten Experten mit umfangreichen Kenntnissen im Finanzbereich und mit internationalen Handelserfahrungen gewonnen zu haben, teilte Tobias Bürgers, Aufsichtsratsvorsitzender der Semper Idem Underberg, mit. Söhlke übernimmt die Ressorts Finanzen, Controlling, IT, Einkauf, Produktion, Logistik und Personal. Der neue Finanzchef ist Diplom-Kaufmann der Universität Duisburg-Essen und besitzt einen Master of Business Administration der Indiana University of Pennsylvania.