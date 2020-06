Traditionsgeschäfte geschlossen : Wie sich Orsoy verändert

Rheinberg-Orsoy Dem idyllischen Ort direkt am Rhein gehen die Treffpunkte verloren. Jetzt haben zwei weitere Traditionsgeschäfte dicht gemacht. Wir fragten nach, was die Menschen dort beschäftigt.

Im Mütterlein wird bei einem gepflegten Bier über die Welt-Politik oder Fußball-Bundesliga diskutiert. In dem Gasthaus an der Orsoyer Egerstraße stehen mitunter aber auch die kleinen Dinge des Alltags im Mittelpunkt der Gespräche. Themen, die direkt das Leben in dem Rheinberger Stadtteil betreffen. Der Ort direkt am Rhein, am Wochenende beliebt bei vielen Ausflüglern, verändert sich im Kern. Die Orsoyer, gerade die Alteingesessenen, machen sich schon seit einiger Zeit so ihre Gedanken. Etliche Gaststätten, einst wichtige Treffpunkte, sind bereits verschwunden. Kurz hintereinander haben jetzt die Bäckerei Schmitt und das Café Münster dichtgemacht. Eine Entwicklung, die Andreas Blumenstengel mit Bedauern verfolgt. Der Präsident der örtlichen Bürgerschützen nimmt die Verwaltung und Politik in die Pflicht.