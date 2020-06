Reichelsiedlung in Rheinberg : Im Quartier blüht es bald wieder

Rheinberg Das Gartenprojekt des Quartiersmanagements an der Buchenstraße in der Rheinberger Reichelsiedlung geht weiter. Sarah Bernstein, Sozialarbeiterin bei der Stadt, betreut die Maßnahme.

Als öffentlicher Nutzgarten werden die Hochbeete hinter der Ladenzeile an der Buchenstraße den Anwohnern auch in dieser Saison wieder zur Verfügung stehen. Die Vorbereitungen für die Pflanzungen von Obst, Gemüse, Kräutern und Blumen sind abgeschlossen. „Wir haben sozusagen einen Hochbeet-TÜV gemacht“, sagt Quartiersmanagerin Sarah Bernstein. Zusammen mit einer sechsköpfigen Gruppe aus einer Quest-Arbeitsmaßnahme wurden die Hochbeete gesäubert, repariert und das Holz lasiert. Sie sind für den neuen Einsatz vorbereitet.

In den nächsten Tagen werden die Hochbeete bepflanzt. Die mit Wildblumen in den letzten Jahren angelegten Beete stehen schon jetzt in Blüte. Auch gemeinsame Aktionen hat Sarah Bernstein geplant, wie beispielsweise im Herbst ein Erntedankfest. „Diese offenen Gärten sind ein Selbstläufer und werden bis weit in den September hinein gut genutzt“, sagt die Managerin fürs Quartier. Die Erntemöglichkeit vor der eigene Tür besteht seit 2016. Wie umfangreich und ertragreich diese Gartenarbeit sein kann, erlebten unter anderem auch Besucher vom Haus der Generationen. Auch dort hat das grüne Projekt in Hochbeeten für Begeisterung gesorgt. Fachkraft Sarah Bernstein arbeitet als städtische Sozialarbeiterin im Bereich Integration und ist seit letztem September in der Reichelsiedlung als Quartiersmanagerin aktiv.