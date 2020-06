Nach AfD-Versammlung in Rheinberg : Bündnis gegen Rassismus weist Hass-Vorwürfe zurück

Rund 50 Menschen demonstrierten am Sonntag gegen eine Versammlung der AfD in Rheinberg. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus weist als Initiator der Protestaktion gegen eine Parteiveranstaltung der Kreis-AfD am Sonntag im Kamper Hof von Eigentümer Gerardus Aaldering geäußerte Vorwürfe zurück.

Bündnis-Sprecherin Angelika von Speicher sagte am Mittwoch: „Mitnichten haben wir selber ,Hass und Hetze’ betrieben oder dazu aufgefordert. Wenn Menschen sich entscheiden, den Kamper Hof schlecht zu beurteilen oder in Zukunft zu meiden, ist das eine legitime Entscheidung und hat nichts mit Hetze zu tun.“ Die AfD sei in großen Teilen nicht einfach nur eine Partei von „Andersdenkenden“. Das Bündnis werde auch weiterhin Veranstaltungsorte von AfD-Versammlungen bekanntgeben und, sofern diese in einem gastronomischen Betrieb stattfinden, auch deren Wirte kontaktieren, „um unsere Informationen über die meistens geheimgehaltenen AfD-Veranstaltungsorte zu verifizieren“.