Holztür geknackt Unbekannte brechen in Kapellenanbau auf Gocher Stadtfriedhof ein

Unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Freitag (5. April 2024) um 13.15 Uhr und dem darauffolgenden Montagmorgen in den kleinen Anbau einer Kapelle auf dem Stadtfriedhof am Heribert-Teggers-Weg in Goch ein. Die Holztür des als Aufenthaltsraum genutzten Anbaus ohne direkten Zugang zur Kapelle wurde gewaltsam geöffnet und ein Ladegerät samt Akku sowie ein weiterer Akku entwendet.