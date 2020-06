Schützentradition in Alpen : Bruderschaft schickt Absage statt Einladung

Alpen Frühzeitig Klarheit geschaffen: Auch Menzelen-Ost verzichtet „schweren Herzens“ wegen der Corona-Krise aufs Schützenfest Anfang September. Zum ersten Mal in der Geschichte. Die Jahreshauptversammlung wird auf den Herbst verlegt.

Auch die Schützenbruderschaft Menzelen-Ost St. Michael 1683 – St. Walburgis 1912 feiert in diesem Jahr kein Schützenfest. Das hat der Vorstand jetzt entschieden. „Für einen Verein, dessen Hauptzweck die jährliche Durchführung eines Schützenfestes ist, ist dies sicherlich die denkbar schwierigste und unangenehmste Entscheidung, die man überhaupt treffen kann“, schreibt Präsident Mike Ingenfeld in seinem Brief an die Mitglieder.