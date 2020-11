Digitale Büttensitzung : Veenze Kräje sind online jeck

Der Elferrat verkündet das Karnevalsmotto aus einem Übertragungswagen heraus. Um Techniker Oliver Lenzen sitzen (v.l.) Simon Lutter, Thomas Holtwick, Heinz Bemong und Marco Rudolph. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Alpen-Veen In einem 15-minütigen Kurzfilm stellen die Veener Karnevalisten den Elferrat und die Akteure der digitalen Büttensitzung am 13. Februar 2021 vor. Das Sessionsmotto lautet: „Veenze Kräje. Dieses Mal anders.“

Ja, es wird wieder eine Büttensitzung der Veenze Kräje bei Schippers geben, wie immer Karnevalssamstag, wegen der Pandemie allerdings nicht vor großem Publikum. Das kann trotzdem im heimischen Wohnzimmer oder am Küchentisch mitschunkeln, sich an den Büttenrednern und Tanzeinlagen erfreuen und mitsingen, wenn Kerstin Büren unter anderem das Liebeslied auf Veen anstimmt: Der Büttenabend am 13. Februar 2021, an dem der Elferrat in gebührendem Abstand zueinander auf der Bühne sitzen und die Akteure nacheinander auftreten werden, wird live übertragen. Und es wird natürlich auch in dieser Session ein Motto geben: „Veenze Kräje. Dieses Mal anders“.

All das verkündete der Elferrat zur Eröffnung der Session im Netz: mit einem 15-minütigen Videofilm, der am Samstag um 20.11 Uhr auf Youtube und Facebook eingestellt war. Veit Scheuermann hat den Film gedreht und zusammengeschnitten, an dem der Elferrat und die Frauen und Männer mitgewirkt haben, die am 13. Februar das Programm gestalten: Kabarettistin Ingrid Kühne, Michael und Verena van Beek für die alte Landjugend und die alte KJG, Henning Conrad und Frederik Paul vom Kegelclub KC Athletic Bierboach, Bürgermeister Thomas Ahls als Vertreter der Band „Ma So Ma So“, Zauberer Phil Schmitz, Sängerin Kerstin Büren und je zwei Mädels der beiden Tanzgruppen der Kräje.

Sie alle waren in Kostümen zeitversetzt an zwei Drehtagen ins Studio der VTS Medienproduktion in Sonsbeck gekommen, haben sich den gelb-schwarzen Ball mit der Krähe zugeworfen und versichert, dass sie natürlich dabei sein werden, wenn in Veen die fünfte Jahreszeit gefeiert wird. Digital, versteht sich.

„Für uns stand immer fest, dass wir nicht nichts machen wollen“, erklärt Marco Rudolph das Engagement des vierköpfigen Medienteams des Elferrates, zu dem neben den beiden Präsidenten Thomas Holtwick und Simon Lutter noch Heinz Bemong gehört. Die vier haben viel Zeit investiert, sind dem Profi Veit Scheuermann dankbar, dass er sie unterstützt und einen tollen Kurzfilm erstellt hat. Wie sagt Ingrid Kühne so schön in dem Film: „Die stecken den Kopf nicht in den Sand. In Veen kannste `ne Konservendose auf den Markt stellen, da kommen alle hin.“ Aber es brauche eben Leute, die die Konservendose auch dahin stellen, so Holtwick. In diesem Fall waren es die Veenze Kräje.