Niederrhein Musikfestival : Zu Besuch im digitalen Festival-Konzertsaal

Neuss Die neue Website des Niederrhein Musikfestivals ist wie ein digitaler Konzertsaal aufgemacht – mit Videos, Interviews, Programmtexten und Künstlerbiografien.

Das Niederrhein-Musikfestival ist in diesem Juni mit dem Konzert „Oriental Colors“ in der Langen Foundation früher als üblich gestartet, das nächste Konzert ist dann für Sonntag, 14. August, geplant: „Balkan Dreams“ heißt der Titel des Programms, das auf dem Rittergut Birkhof in Korschenbroich zu hören sein wird. Bis es weiter geht, gibt es Angebote zur Musikvermittlung. Und da spielt auch der neu eingerichtete Konzertsaal eine Rolle: Dort wird am Sonntag, 31. Juli eine Film-Neuerscheinung präsentiert. „Wortklang – Musik und Poesie im Dialog“, heißt der Titel. Zum Auftaktkonzert „Oriental Colours – Westöstliche Begegnungen“ konnte der Regisseur Axel Fuhrmann erneut den Künstlern über die Schulter schauen und die Produktion festhalten. Überhaupt sollen die Inhalte des digitalen Konzertsaals während des Festivals kontinuierlich weiter wachsen, so dass sich ein Besuch lohnt.