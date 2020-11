Kommentar zum Glasfaserausbau : Es geht auch um den Standort Alpen

Schöne neue Einkaufswelt am Willy-Brandt-Platz: Aber ohne schnelles Internet nur schwer vorstellbar. Foto: Eling

Meinung Die zögerliche Nachfrage nach einem Breitbandanschluss im nördlichen Teil von Alpen könnte die Zukunftsfähigkeit des Standortes insgesamt schwächen.

Das tut weh. Da hat ein Ort die Chance, in die digitale Zukunft aufzubrechen. Kostenpflichtiger Inhalt Aber nur wenige wollen mit. Dabei haben der Anbieter und seine Unterstützer vor Ort gute Argumente.

Dass die Verantwortlichen im Rathaus sich so ins Zeug legen, auch wenn’s dem einzigen Anbieter für den Lückenschluss nutzt, ergibt Sinn. Es geht um den Standort Alpen. Sport, Kirchengemeinden und Marienstift sind auf schnellen Datentransfer ebenso angewiesen wie die künftigen Frequenzbringer für den Einzelhandel und Mieter, die in dem Zuge mitkommen. Noch ist Zeit. Schade, wenn’s an der aktuellen Nachfrage scheitert.