Karnevalsumzug in Veen : Eine XXXL-Limousine mit Krähe und Standarte als Schlusslicht

Veen Trotz Nieselregens und Kälte feierte sich Veen am Rosenmontag als Mekka der Straßenkarnevalisten. 44 Einheiten zogen durchs Krähendorf, davon 35 Motivwagen.

Das kleine Krähendorf kann Karneval. Am Rosenmontag brachte er Tausende auf die Straße und wirkte wie ein starker Magnet bis weit in die Region. Auch hartnäckiger Nieselregen und gefühlte Temperaturen um den Gefrierpunkt konnten nicht verhindern, dass Veen bei der 51. Runde seines Rosenmontagszuges zum Mekka feierwütiger Jecken wurde, die sich durch nichts auf der Welt davon abhalten ließen, in den Veenze Fastlowend einzutauchen. 44 Einheiten, darunter 35 teils mächtige Motivwagen, schlängelten sich über die Dorfstraße, um dann um die scharfe Ecke am Dorfgasthof Zur Deutschen Flotte in die Kirchstraße abzubiegen. Alle nahmen das Nadelöhr schadlos – kräj, kräj.