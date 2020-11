Kostenpflichtiger Inhalt: Sozialverband am Niederrhein : VdK trotz Krise eine wachsende Macht

Vorsitzender Horst Vöge und Geschäftsführerin Svenja Weuste sind trotz Corona-Krise zufrieden mit der Entwicklung des VdK Niederrhein. Foto: bp

Rheinberg Der Sozialverband verzeichnet trotz der Einschränkungen in der Pandemie weiter Zulauf und hat am Niederrhein die Grenze von 30.000 Mitgliedern überschritten. Das will er politisch in die Waagschale werfen.