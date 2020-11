Brauchtum in Pandemie-Zeiten : So schön kann St. Martin trotz Corona sein

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten Die großen Umzüge müssen in diesem Jahr zwar ausfallen, leuchtende Martinstage gibt’s für Kinder dennoch. Zahlreiche Einrichtungen, Nachbarschaften und private Initiativen haben sich Alternativen einfallen lassen, um das Brauchtum lebendig zu halten. Wir zeigen eine Auswahl.

Wenn etwas ausfällt, sagen Erwachsene manchmal umgangssprachlich, dass „es gestorben ist“. So wie der Martinszug in diesem Jahr. Ein Junge vom Waldzwerge-Kindergarten in Marienbaum nahm diesen Satz offenbar wörtlich und befürchtete das Schlimmste. Umso mehr freute er sich am Mittwoch, als er dann doch Sankt Martin vor sich sah – und zwar sehr lebendig.