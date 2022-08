Rat in Alpen : CDU-Fraktion wählt 26-Jährigen zum neuen Chef

Frederik Paul setzt auf Windkraft kämpft gegen Kiesabbau. Foto: CDU

Alpen Die CDU in Alpen beweist Mut und traut dem Politikstudenten Frederik Paul eine wichtige Führungsaufgabe zu. Der bezeichnet sich als Team-Speiler und setzt gleich Eckpfeiler für die künftige Arbeit.

Frederik Paul ist neuer Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat der Gemeinde Alpen. Der 26-jährige Politikstudent wurde in einer durchaus bewegenden Fraktionssitzung am Montagabend einstimmig zum Nachfolger von Sascha Buchholz gewählt, der nach zwei Jahren sein Amt aufgegeben hat, um wieder mehr Zeit für die Familie zu haben (wir haben ausführlich berichtet). Die Fraktion zeigte großes Verständnis für seine Entscheidung und dankte ihm für die geleistete Arbeit an der Spitze. Buchholz zieht sich fortan wieder in die zweite Reihe der Fraktion zurück.

„Ich freue mich riesig über das Vertrauen, das die Fraktion in mich setzt“, sagte sein Nachfolger Frederik Paul, mit gerade mal 26 Jahren das mit Abstand jüngste Mitglied der Mehrheitsfraktion im Rat, im Gespräch mit der Redaktion. Dem Rat gehört er erst seit der Kommunalwahl im Herbst 2020 an, als er den ehemaligen Wahlkreis von Günter Helbig, langjähriger Fraktionschef, übernommen hatte und das Direktmandat für die CDU auf Anhieb verteidigen konnte.

Frederik Paul betonte, dass er die verantwortliche, herausfordernde Aufgabe nur deshalb übernehmen könne, weil die erfahrenen Mitglieder in Fraktion und Partei, wie Vize-Fraktionschef Markus Kellings und Fraktionsgeschäftsführerin Petra Bockstegers, ihm ihre Unterstützung zugesichert hätten. „Darauf bin ich als Team-Spieler tatsächlich auch angewiesen“, sagte der Jung-Politiker, der gerade erst zum Bezirksvorsitzenden der Jungen Union Niederrhein aufgestiegen war. „Wir beweisen Mut, einen 26-Jährigen an die Spitze unserer Fraktion zu wählen. Viele reden über Verjüngung, wir machen’s“, so CDU-Parteichef Sascha van Beek.

Der junge Mann an der Fraktionsspitze setzt Eckpfeiler für die vor ihm liegende Arbeit bis zur nächsten Wahl in drei Jahren: „Wir werden durch Zuhören und gute Positionsarbeit unsere Themen setzen. Unser Fokus liegt auf Umsetzung der Bauprojekte in einer schweren Zeit für das Baugewerbe, dem Windkraftausbau mit Repowering mit Maß und Mitte, der Stärkung des Ehrenamtes und der Verhinderung von Salz- und Kiesabbau in Alpen.”

(bp)