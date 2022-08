Wegen Personalmangel bei der Stadt Rheinberg : Underberg-Freibad ist geschlossen

Rheinberg Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde sagt, warum das Bad im Stadtpark nicht länger geöffnet bleiben kann. Er hat Kindern, die ihm einen Brief geschrieben hatten, geantwortet.

Es ist weiterhin heiß in Deutschland und auch in Rheinberg, aber das Underberg-Freibad ist ab sofort geschlossen. Daran änderte auch ein Brief nichts, den sieben Rheinberger Kinder, sieben bis zwölf Jahre alt, Bürgermeister Dietmar Heyde geschrieben haben (wir berichteten). Heyde hat jetzt darauf geantwortet. Die Kinder hatten darum gebeten zu prüfen, ob das Freibad noch eine Woche länger geöffnet bleiben könnte. „Es ist toll, dass die Kinder die Initiative ergriffen und sich eingesetzt haben“, so der Bürgermeister. Er erteilte den Anfragenden zwar eine Absage, versprach aber, sich für eine längere Freibadsaison im nächsten Jahr einzusetzen. „Schon in den nächsten Tagen starten im Solvay-Hallenbad neue Schwimmkurse, die leider nicht im Freibad stattfinden können“, sagte er. Die Freibadsaison ende hauptsächlich so früh, weil Personal fehle. Das Hallenbad – es öffnet am Freitag, 12. August – komme mit deutlich weniger Personal aus. In der Zwischenzeit finden unter anderem Sicherheitsschulungen für das Badpersonal statt, zudem müsse Equipment ins Hallenbad gebracht werden. „Das Hallenbad wird schwerpunktmäßig von Schulen, Kindergärten und Vereinen und der VHS für Schwimmkurse, Trainings, Ausbildung und Reha-Kurse genutzt“, so Stefanie Kaleita von der Stadtverwaltung.