Vom Elterbeirat organisiert : Millinger Kita feiert erstmals wieder ein Sommerfest

Das Sommerfest in der Kita an der Alpener Straße hatte der Elternbeirat organisiert. Foto: Kita Millingen

Millingen Spiel, Spaß und Freude – davon gab es beim Sommerfest der Katholischen Kindertagesstätte St. Theresia an der Alpener Straße in Millingen reichlich.

Neben einer Hüpfburg, Ponyreiten und Kinderschminken waren viele verschiedene Spielstationen vorbereitet. An jeder Station konnten sich die Kinder einen Stempel abholen. Wurden alle Stationen mindestens einmal absolviert, gab es eine kleine Überraschung für jedes Kind.

Nach jahrelanger Pause war das Sommerfest wieder ins Leben gerufen worden. Vom Elternbeirat organisiert und durch die Unterstützung der Erzieherinnen, Eltern und vieler Sach- und Geldspenden von ortsansässigen Unternehmen war es ein durchaus gelungenes Fest. Ein großer Dank geht daher an alle Spender, die Feuerwehr Millingen, den Eltern und an die Erzieherinnen für Ihren tollen Einsatz. Der Erlös kommt den Kindern zu Gute. Die Kita-Außenanlage soll um eine Wasser-Matsch-Oase ergänzt werden. Der Elternbeirat freut sich schon auf das nächste Event in der Kita.