Förderung von Land und Bund : 1,5 Millionen Euro für den Bau des Millinger Sportheims

Das Clubhaus des SV Millingen an der Jahnstraße hat seine besten Zeiten hinter sich. Der Verein kann bald ein neues Gebäude bauen. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Millingen Mit dem Investitionspakt Sportstätten unterstützen Land und Bund Städte und Gemeinden dabei, den Sanierungsstau bei den kommunalen Sportstätten abzubauen. Die Stadt Rheinberg bekommt 1,5 Millionen Euro für den Bau eines neuen Sportheims in Millingen.

Rheinbergs Bürgermeister Dietmar Heyde konnte sein Glück kaum fassen, als er die gute Nachricht am Dienstag von der RP erfuhr: Die Stadt hat eine Förderzusage von Land und Bund für eine Förderung in Höhe von 1,5 Millionen Euro für den Neubau eines Sportheims auf dem Gelände des SV Millingen erhalten. „Das ist unfassbar und wirklich großartig“, so Heyde. „Das war bei uns noch nicht angekommen. Unser letzter Stand war, dass es nichts wird mit einer 90-prozentigen Förderung.“